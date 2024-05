"Soldado nessa missão", ex-deputado diz que cumprirá ordem de Bolsonaro

O ex-deputado Rafael Tavares, lançado como um dos pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande pelo Partido Liberal (PL), afirmou, nesta sexta-feira (10), que seguirá as orientações do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto à escolha de um nome para o pleito na Capital.

Em seu Instagram, Tavares apontou que irá seguir as orientações de Bolsonaro para a escolha de um nome à candidatura, e que dará seu apoio ao candidato escolhido pelo ex-presidente.

"Quero dizer para vocês que eu iriei cumprir a missão que o nosso presidente Bolsonaro apontar, eu sou soldado nessa missão, nunca foi meu sonho ser pré-candidato a prefeito nem nada, só que eu acho que o PL tem que ter uma candidatura própria" disse o ex-deputado em suas redes sociais. "O candidato que o Bolsonaro escolher, terá o meu apoio", afirmou.

Essa fala ocorre após o presidente do PL em Campo Grande, Tenente Portela, se colocar à disposição do partido para ser candidato a prefeito da Capital. Além de Portela, o deputado João Henrique Catan também já havia se colocado como possível candidato da sigla na Capital.

O fato deixa claro que o PL na Capital é um mero puxadinho das (in)decisões do ex-presidente e de suas composições com a senadora Tereza Cristina.

