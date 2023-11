Riedel assina licitação para restaurar a MS-436, entre Camapuã e Figueirão

O governador Eduardo Riedel assinou a autorização para licitar a obra de restauração da rodovia MS-436, que liga as cidades de Camapuã e Figueirão, na região Norte do Estado. Ao todo, serão investidos mais de R$ 161 milhões em dois lotes que juntos somam 111 km de estrada.

“A obra vai para licitação, daqui a poucos meses a empresa que ganhar a concorrência vai iniciar a obra, provavelmente no início do ano que vem. São mais de 160 milhões de investimento, para restaurar completamente esta rodovia”, afirmou o governador.

Riedel destacou que a obra era extremamente necessária devido as condições da rodovia entre Camapuã e Figueirão. “Uma obra que está completamente deteriorada, com asfalto que se degradou e encheu de buracos. Extremamente importante para esta região Norte, aos produtores, ao ir e vir das pessoas, ao desenvolvimento do nosso Estado”, completou.

O próximo passo é a publicação da licitação no Diário Oficial do Estado, com a previsão dos prazos para que as empresas interessadas possam fazer suas propostas. Depois da escolha da (empresa) vencedora, já se inicia a ordem de serviço para início dos trabalhos no local.

Frentes de trabalho - A restauração da MS-436 será feita em dois lotes. O primeiro prevê os trabalhos em uma extensão de 61,60 km, saindo de Camapuã até a Pontinha do Cocho. Passando pelo entroncamento com a rodovia BR-060. Lá estão previstos o investimento de R$ 89,9 milhões dos cofres públicos. O prazo para os trabalhos será de 600 dias (20 meses).

Já o segundo lote segue da Pontinha do Cocho até Figueirão, na rodovia MS-436. São mais 49,9 km de extensão que serão restaurados pelo Governo do Estado. Este trecho representa um investimento de R$ 71 milhões. A empresa escolhida terá que concluir os trabalhos em 480 dias (16 meses).

