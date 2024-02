Simone e Soraya entre os espionados pela Abin de Bolsonaro

Sarah Chaves, com informações do Jornal da Band

Ministros, integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e senadores que compuseram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid estão na lista de pessoas espionadas ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A Polícia Federal (PF) investiga se o aparato da Abin foi utilizado, durante o governo Bolsonaro, para espionar adversários políticos.

Como os principais alvos eram integrantes CPI da Covid, instalada para investigar irregularidades do governo Bolsonaro, a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, um dos principais nomes da Comissão no Senado, entrou na lista da ação ilegal. Os três integrantes da mesa diretora do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL), também estão na lista.

Ex-parceira política de Bolsonaro nas eleições de 2018, e crítica do ex-presidente, a senadora Soraya Thronicke, também figura na lista.

No último dia 25, o ex-diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, que é deputado federal pelo PL fluminense, foi alvo de busca e apreensão. Ele é suspeito de ter comandado o órgão paralelo. No entanto, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) é considerado o "cabeça" da espionagem e foi alvo da Polícia federal no último dia 29 de janeiro.

A lista de monitorados inclui quatro ministros que participaram do governo do ex-presidente: Abraham Weintraub (Educação), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo).

Conforme divulgado pelo Jornal da Band, o trabalho da Polícia Federal é minucioso, pois as autoridades tem acesso aos números de telefones e não das pessoas espionadas, por isso a demora na divulgação dos nomes. Confira:

- Abraham Weintraub

- Anderson Torres

- Flávia Arruda

- Carlos Alberto dos Santos Cruz

- Kim Kataguiri

- Alexandre Frota

- Rodrigo Maia

- Otto Alencar

- Soraya Thronicke

- Renan Calheiros

- Rogério Carvalho

- Omar Aziz Humberto

- Costa Randolfe Rodrigues

- Simone Tebet

- Alessandro Vieira

- Roberto Barroso

- Gilmar Mendes

- Alexandre de Moraes

- João Dória

- Camilo Santana

