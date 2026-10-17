O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) reforçou, neste sábado (17), Dia Nacional da Vacinação, a importância da imunização para prevenir doenças, proteger crianças e promover a saúde coletiva. A instituição também destacou sua atuação na garantia do direito à vacinação.

O trabalho do MPMS inclui procedimentos administrativos, recomendações e acompanhamento de políticas públicas. Por meio dessas medidas, a instituição fiscaliza a oferta adequada dos serviços de saúde e promove ações voltadas à ampliação do acesso da população à vacinação.

Em Mato Grosso do Sul, uma das iniciativas para fortalecer a cobertura vacinal foi a recomendação do MPMS aos secretários municipais de Saúde e aos secretários estaduais de Saúde e Educação para a adoção da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA). O documento é exigido no ato da matrícula e rematrícula escolar e auxilia no acompanhamento da situação vacinal de crianças e adolescentes.

Conforme a norma estadual publicada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a declaração é emitida pelas unidades básicas de saúde e busca incentivar a atualização das cadernetas de vacinação.

Para a procuradora-geral adjunta de Justiça Institucional e coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde (Naes), Daniela Cristina Guiotti, a conscientização da população continua sendo uma das principais ferramentas para ampliar as coberturas vacinais.

“A vacinação representa um compromisso coletivo com a vida. Quando pais e responsáveis mantêm a caderneta de vacinação em dia, contribuem não apenas para a proteção de seus filhos, mas também para a saúde de toda a comunidade. Investir na imunização é prevenir doenças, evitar sofrimentos e fortalecer a rede. Mas a população adulta e os idosos também devem se vacinar. Fiquem atentos ao calendário vacinal e vacinem-se!”, afirmou.

O MPMS também destacou que, ao longo das últimas décadas, as vacinas contribuíram para reduzir a circulação de diversas doenças e evitar milhares de internações e óbitos. Além da proteção individual, a imunização beneficia toda a sociedade ao diminuir a transmissão de agentes infecciosos e proteger pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e pacientes imunossuprimidos.

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