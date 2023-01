Filho pede "socorro" ao presenciar o pai amarrado em maca de UPA na Capital

Internado desde segunda-feira (23) devido ao quadro de esquizofrenia, Geandre Batista Bueno de 49 anos, aguarda vaga em unidade especializa Caps, ou no Hospital Nosso Lar, e o filho Thiago, relata situação delicada na UPA.

“O problema é que ele não dorme e está amarrado. O leito tem mijo, os enfermeiros tem medo de soltar ele para limpar e ele fugir. Os remédios dele não estão fazendo mais efeito, é necessário internar e reavaliar os remédios dele”, disse Thiago que acompanha o pai na Upa do Coronel Antonino.

Ainda conforme o relato do filho, situação pode perdurar. “Ele pode ficar aqui por semanas desse jeito, até eles descobrirem qual remédio vai funcionar, uma enfermeira avisou”.

"Os enfermeiros ficaram assustados porque nem o sossega leão consegue derrubar por muito tempo", contou.

"Já liguei para a Ouvidoria, precisamos muito dessa ajuda, a equipe da UPA estão fazendo o que pode, mas sem essa vaga meu pai vai continuar do mesmo jeito", completou Thiago.

Diante da situação, o JD1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que informou estar priorizando a transferência do paciente. "O paciente em questão está em processo de regulação. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo o possível visando priorizar a transferência do paciente. Reforçamos que ele está tendo o atendimento necessário já dentro da unidade 24 horas, uma vez que o médico psiquiatra passa no local diariamente para atendê-lo", informou em nota.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também