Surto de dengue no Brasil faz parte de "ressurgimento global" da doença, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira (7) que o surto de dengue que o Brasil vem enfrentando faz parte de um grande aumento de casos em escala global.

"Existe um surto global, a OMS está recebendo relatórios de 80 países em todas cinco regiões, exceto a Europa. Existe um ressurgimento global da dengue, e achamos que isso tem a ver com a mudança climática", afirmou o diretor-geral da OMS, atribuindo o aumento das temperaturas globais com o aumento nos casos.

Em visita ao Brasil desde o início da semana, Tedros já se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (5), e elogiou a resposta do Brasil à doença e a inserção da vacina contra a doença no Sistema Único de Saúde (SUS).

"O Brasil está fazendo o melhor que pode. O foco é no controle de vetores, mas há também vacinas produzidas pelo Brasil. É claro que o volume da produção precisa aumentar, mas, com o trabalho que está sendo desenvolvido no momento, acho que a dengue vai estar sob controle em breve", afirmou.

Tedros ainda citou a importância de órgãos brasileiros como o Instituto Butantan e a Fiocruz, e afirmou que a OMS está trabalhando em uma parceria com o Butantan "com vistas a explorar uma nova via de colaboração para acelerar a produção local de novas vacinas avançadas aqui no Brasil."

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também