JD1TV: Procurador do Ministério Público alerta para golpes com inteligência artificial

A Edição do JD1 Entrevista desta segunda-feira (24), recebeu o Procurador-Geral Adjunto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Paulo César Zeni, que falou sobre os benefícios e malefícios da tecnologia na atualidade, e ainda, alertou para alternativas a serem adotadas para que as pessoas não caiam em golpes.

O procurador ainda comentou sobre planos futuros na Procuradoria Geral de Justiça, e enalteceu o trabalho realizado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que é referência, no que se trata de combate aos crimes digitais

Assista:



