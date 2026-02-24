Menu
Motorista tomba caminhão carregado com porcos ao desviar de buraco na BR-163, na Capital

Ele estava vindo de Sidrolândia e perdeu o controle do veículo após a manobra

24 fevereiro 2026 - 14h11Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 24/02/2026 às 16h13
Caminhão tombou nas margens da rodoviaCaminhão tombou nas margens da rodovia   (Vinicius Santos)

Motorista, que preferiu não se identificar, acabou tombando o caminhão carregado com cerca de 200 porcos no final da manhã desta terça-feira, dia 24, na BR-163, em Campo Grande, na saída para São Paulo.

Ele teria feito uma manobra para desviar de um buraco na pista e perdeu o controle da direção, tombando nas margens da rodovia. O carregamento dos animais havia acontecido em Sidrolândia.

O caminhoneiro não ficou ferido no acidente de trânsito e o fluxo de veículos e cargas pesadas não ficou prejudicado.

Porém, não houve precisão no número de animais que possam ter morrido no acidente, nem quantos acabaram feridos.

A Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, esteve no local, atendeu a ocorrência e encaminhou uma nota para a reportagem. Veja na íntegra:

"O Centro de Controle Operacional da Motiva Pantanal foi acionado às 9h28 desta terça-feira (24/02) para atender uma ocorrência no km 466 da BR-163/MS, no município de Campo Grande. 

A ocorrência trata-se de tombamento de carreta que transportava suínos. Foi registrada apenas uma vítima ilesa. A empresa responsável já providenciou o deslocamento de outra carreta para realizar a remoção e o transbordo dos suínos. 

Não houve necessidade de interdição da rodovia. As equipes da Motiva Pantanal permanecem no local prestando apoio operacional e garantindo a segurança do tráfego".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

