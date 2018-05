A travestia José Euripedes dos Santos Silva, de 32 anos, foi agredida por outra travesti conhecida por “Alessandra”, após descobrir furto de dinheiro. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (12), no município de Paranaíba – 402 km distantes de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, José faz programa e tem como local de trabalho próximo à Canda. Segundo o B.O, a vítima comentou com a proprietária do “Curvas Beer”, Adenir, que os fregueses do comércio estavam reclamando que a travesti “Alessandra”, estaria furtando dinheiro deles.

Segundo a ocorrência, ao tomar conhecimento dos fatos, “Alessandra” lhe agrediu com pontapés e socos, causando assim lesão corporal na vítima.