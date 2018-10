Sorraira havia sido encontrada sem as roupas intímas, mas a polícia descartou que ela tenha sido violentada sexualmente

Na manhã de domingo (30), foi encontrado em um matagal no bairro Zé Pereira, o corpo da jovem de 24 anos identificada como Sorraira Cabritta Costa. Segundo uma testemunha o rosto da corumbaense estava com várias perfurações de faca, que estava fincada na sua face.

Natural de Corumbá, ela seria integrante da facção criminosa CV (comando vermelho), e teria sido mantida em cativeiro desde que foi levada pelos integrantes do PCC (primeiro comando da capital), e estaria desaparecida desde o dia 25 de setembro. O corpo da jovem estava jogado próximo a uma árvore, além das perfurações no rosto, tinha também no pescoço, barriga, perna, braço e canela.

A irmã da vítima veio de Corumbá, e na manhã de ontem fez um boletim de ocorrência de desaparecimento, foi quando acabaram encontrando o corpo com as características de Sorraira. No Imol (Instituto Medicina e Odontologia Legal), a irmã acabou reconhecendo o corpo como de Sorraira.

A vítima havia sido encontrada com uma blusa laranjada e um short curto, e sem as roupas íntimas, mas a polícia descartou que ela tenha sido violentada sexualmente.

Lislie Silva Vargas, 27 anos e Jéssica Moreira, 27 anos, foram presas e confessaram o crime. Outros dois suspeitos de participação estão foragidos. O corpo de Sorraira já foi liberado e será sepultado em Corumbá.