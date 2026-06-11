Foi identificado como Sidnei Felippe da Silva Santos, de 14 anos, o adolescente que morreu atropelado no começo da tarde desta quinta-feira, dia 11, na Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Ele retornava da escola no momento em que foi atingido por um veículo Volkswagen Gol, conduzido por uma motorista, de 29 anos. A condutora é habilitada e passou por teste do bafômetro, que deu negativo.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado por alguns metros e faleceu ainda no local, mesmo com o acionamento da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Nas imagens foi possível perceber o momento em que houve o atropelamento.

As causas que levaram ao acidente serão investigadas pela Polícia Civil.