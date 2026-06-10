Homem, até o momento não identificado, morreu durante a noite desta terça-feira, dia 9, na rua José Silvestrine, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados para socorrer a vítima, que não resistiu e morreu ainda no local.

A Polícia Militar realiza diligências para tentar localizar possíveis suspeitos pelo crime. O local foi devidamente isolado para trabalho das autoridades.

A Polícia Civil e a Polícia Científica serão acionadas para os trabalhos de praxe.