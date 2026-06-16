Mais de R$ 39 milhões serão destinados a obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em 11 bairros de Campo Grande. A licitação para execução dos serviços foi homologada nesta terça-feira (16) e prevê a implantação de cerca de 12,5 quilômetros de infraestrutura urbana.

As intervenções contemplam os bairros Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré, Vila Amapá, Jardim das Nações, Jardim Los Angeles, Residencial Flores, Parque Residencial União II, Parque Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira.

Os trabalhos incluem pavimentação asfáltica, drenagem e microdrenagem, recapeamento e sinalização viária. Com a homologação da Concorrência Eletrônica nº 006/2026, o processo avança para as etapas administrativas que antecedem a emissão das ordens de serviço e o início das obras.

A execução ficará sob responsabilidade das empresas TST Construções Ltda, Macro Engenharia e Construções Ltda, DMP Construções Ltda e Relevo Engenharia Ltda, conforme os lotes definidos no processo licitatório.

A homologação foi assinada pela prefeita Adriane Lopes, seguindo as normas da Lei Federal nº 14.133/2021 e publicada no Diário Oficial do Município (Diogrande).

As obras fazem parte de um pacote de R$ 250 milhões destinado a 22 lotes de infraestrutura urbana em diferentes regiões da Capital. Os contratos desta etapa têm prazo de execução entre seis e nove meses, com acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).