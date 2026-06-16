O Sesc Camillo Boni está com inscrições abertas para o curso de forró para iniciantes, que começa no dia 7 de julho, em Campo Grande. Com vagas limitadas a 15 casais e investimento a partir de R$ 100, a atividade é uma oportunidade para quem quer aprender os primeiros passos da dança de salão durante as férias.

Voltado para pessoas sem experiência na modalidade, o curso terá uma programação de oito aulas, com encontros às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30. As atividades serão conduzidas de forma prática e descontraída, com foco nos movimentos básicos do forró e na integração entre os participantes.

A proposta também busca incentivar a prática de uma atividade física aliada ao lazer e ao convívio social, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado por meio da música e da dança.

As vagas são limitadas e o curso será oferecido para uma turma de até 15 casais. Os valores variam conforme a categoria da credencial Sesc, com plano individual a partir de R$ 100 e plano casal a partir de R$ 180.

Serviço

Curso de Forró para Iniciantes

📍 Sesc Camillo Boni

📅 Início: 7 de julho de 2026

🕖 Terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30

⏳ Duração: um mês (8 aulas)

💃 Vagas: 15 casais

💰 Valores: individual a partir de R$ 100 | casal a partir de R$ 180