IBGE abre inscrições para 8,2 mil vagas temporárias com salários de até R$ 4 mil Processo seletivo para o Censo Agropecuário recebe inscrições até 1º de julho; candidatos também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para um processo seletivo simplificado com 8.238 vagas temporárias destinadas ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e décimo terceiro proporcionais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. O prazo segue até as 23h59 do dia 1º de julho. A taxa de inscrição é de R$ 53.

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo e estão distribuídas entre os cargos de agente censitário administrativo (1.110 vagas), agente censitário de informática (1.089), agente operacional regional (948), agente censitário regional (948) e agente censitário supervisor (4.143).

Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade dos trabalhos do censo. O processo seletivo reserva vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme as regras previstas no edital.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para 27 de setembro. O exame terá 60 questões de múltipla escolha e duração de quatro horas. Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos no total e acertar ao menos uma questão em cada disciplina.

A divulgação do resultado final está prevista para 18 de dezembro.