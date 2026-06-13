Dois homens foram presos na sexta-feira (12) suspeitos de roubar e torturar um idoso de 80 anos, além de mantê-lo em cárcere privado, em uma residência na Vila Kamel Saad, em Ponta Porã. Um dos detidos é conhecido pelo apelido de "Alemão" e possui passagens policiais por crimes como roubo, estelionato e ameaça.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos invadiram a casa da vítima, renderam o morador e amarraram suas mãos e pés. Durante a ação, os criminosos agrediram o idoso e exigiram dinheiro, além de informações sobre contas bancárias.

Ainda conforme a polícia, a vítima sofreu agressões físicas e psicológicas. Em um dos momentos, os suspeitos usaram um pedaço de madeira para espancá-lo enquanto continuavam cobrando valores em dinheiro.

Durante as buscas, um dos envolvidos foi localizado e admitiu participação no crime. Aos policiais, ele contou que os R$ 300 roubados do idoso ficaram com "Alemão", mas o dinheiro já havia sido gasto.

Horas depois, equipes da PM encontraram o segundo suspeito caminhando por uma rua da cidade. Ele foi abordado, preso e levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, que investiga o caso.