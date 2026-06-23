A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta terça-feira (23), a apreensão e a proibição de três produtos de beleza e limpeza sem registro. Os itens eram comercializados em território nacional por empresas que atuavam de forma clandestina.

Entre os alvos do veto está a maquiagem capilar para retocar a raiz da marca Suake, fabricada por uma empresa sem autorização oficial. A agência proibiu imediatamente o consumo, a distribuição, a fabricação e a divulgação do produto estético.

O órgão também ordenou a retirada do mercado de três versões do produto SupperÁlcool por suspeita de falsificação. A empresa detentora oficial da marca informou desconhecer a fabricação desses lotes de origem não identificada.

Por fim, o cosmético Bottox Amazon Therapy Natuvegan foi proibido por usar dados cadastrais de terceiros indevidamente na Anvisa. As resoluções com as proibições foram publicadas no Diário Oficial da União para cumprimento imediato.