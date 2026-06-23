Usuários do Instagram e Facebook, grupo Meta, relataram instabilidade na tarde desta terça-feira (23), com dificuldades para acessar o feed e visualizar stories. Em muitos casos, a rede social exibia apenas uma tela preta, sem carregar as publicações.

Segundo registros do Down Detector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, houve um aumento expressivo nas notificações de problemas por volta das 18h (horário de Brasília). Mais de 760 relatos foram registrados no período.

As reclamações vieram principalmente de usuários de grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília.

Além do Instagram, o Facebook, outra plataforma da Meta, também apresentou relatos de instabilidade durante o período, com usuários apontando dificuldades de acesso e carregamento de conteúdos.

Até o momento, a Meta não informou oficialmente a causa da falha. As plataformas voltaram a apresentar funcionamento gradual para parte dos usuários após os registros de queda.

(*Com informações do site Tec Mundo)