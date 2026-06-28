Uma mulher de 33 anos foi encaminhada ao Hospital da Vida, em Dourados, após ser agredida por outra mulher, de 19 anos, na aldeia Jaguapiru, na madrugada deste domingo (28).

O caso foi atendido pela Polícia Militar e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), após um chamado inicial que indicava ocorrência de lesão corporal por arma branca.

Segundo o registro da ocorrência, ao chegarem ao local, as equipes constataram que não havia vítima de ferimento por arma branca, mas sim uma situação de vias de fato envolvendo as duas mulheres, que estavam ao solo, trocando agressões físicas.

Diante da situação, foi necessária a intervenção da guarnição para separar as envolvidas e cessar as agressões. Em decorrência da briga, a mulher de 33 anos apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhada pelo SAMU ao hospital para atendimento médico-hospitalar.