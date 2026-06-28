A Fiems e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) oficializaram, nesta sexta-feira (26/06), uma parceria que amplia o acesso ao programa Em Conta para membros das forças de segurança pública do Estado, aposentados, pensionistas e seus familiares.



A iniciativa permite desconto de até 20% na conta de energia elétrica, contribuindo para a redução das despesas domésticas e incentivando a adesão a soluções de energia sustentável.



O lançamento da parceria foi realizado no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, com a participação do presidente da Fiems, Sérgio Longen, do secretário-adjunto da Sejusp, Ary Carlos Barbosa, do comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, e do deputado estadual Paulo Corrêa, que também colaborou na articulação da iniciativa. Durante o evento, foi assinado o termo de parceria entre a Fiems e a Sejusp.



A ação integra o Programa de Transição Energética de Mato Grosso do Sul, iniciativa que busca ampliar o acesso à energia renovável, reduzir custos com energia elétrica e promover o desenvolvimento sustentável no Estado. A proposta contempla profissionais da ativa, aposentados e pensionistas das forças de segurança pública.



Durante seu pronunciamento, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou que a sustentabilidade deve ser construída de forma coletiva e reforçou o compromisso da Federação com projetos que contribuam para o desenvolvimento ambiental e econômico do Estado.



“Mato Grosso do Sul tem trabalhado para ser o primeiro estado brasileiro carbono neutro até 2030, vinte anos antes da meta global. Mas entendemos que esse projeto não é apenas da Fiems ou do setor produtivo, é um compromisso de toda a sociedade”, afirmou.



Longen também ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pelas instituições de segurança pública sul-mato-grossenses.



“A segurança pública de Mato Grosso do Sul é referência para o Brasil. É um trabalho exemplar, que merece reconhecimento e iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida desses servidores e de suas famílias”, destacou o presidente da Fiems.