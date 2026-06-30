A Prefeitura de Terenos permanece com o expediente administrativo suspenso até esta quarta-feira (1º) para a reorganização interna da administração municipal após a volta do prefeito Henrique Wancura Budke ao cargo. O atendimento nas repartições públicas será retomado normalmente na quinta-feira (2).

A suspensão foi oficializada por decreto publicado na última sexta-feira (26) e abrange os órgãos da administração direta do município. Conforme o Executivo, a medida é necessária para a realização de levantamentos, conferências, ajustes operacionais e alinhamentos entre as secretarias, garantindo a continuidade e a regularidade dos serviços públicos.

Durante o período, continuam funcionando normalmente os serviços considerados essenciais, como saúde, limpeza pública, coleta de resíduos, segurança patrimonial e atendimentos de urgência e emergência. Os prazos administrativos que venceriam durante a suspensão também foram prorrogados para o primeiro dia útil após a retomada do expediente.

O retorno de Budke foi formalizado pela Câmara Municipal na última quinta-feira (25), em cumprimento à decisão do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou o afastamento cautelar do prefeito e autorizou seu retorno ao exercício do mandato.

Entre as primeiras medidas adotadas após reassumir a Prefeitura, Budke determinou a rescisão unilateral de contratos administrativos firmados com empresas responsáveis por obras no município. Os atos publicados apontam como justificativas a inexecução contratual, a conveniência administrativa, a suspensão de contratos e a inviabilidade de continuidade da execução dos serviços.

Budke retorna ao comando da Prefeitura após ter o afastamento revogado no âmbito da Operação Spotless. Apesar da autorização para reassumir o cargo, ele permanece submetido a medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com outros investigados e testemunhas e a vedação para atuar em contratos e licitações relacionados à investigação.