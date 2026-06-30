O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, irá a Caracas nesta terça-feira (30) para se reunir com autoridades venezuelanas e reforçar o apoio do Brasil às ações humanitárias após os terremotos que atingiram o país na última semana.

A missão ocorre por determinação do presidente Lula. O objetivo é ampliar a assistência brasileira no atendimento aos desabrigados, no socorro às vítimas e na reconstrução das áreas afetadas.

Pela manhã, Múcio se reúne com o ministro da Defesa da Venezuela, Gustavo González López. Também participam da viagem Inês da Silva Magalhães, vice-presidenta de Habitação da Caixa, e Augusto Henrique Alves Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades.

Ainda nesta terça, o Brasil enviará o quinto voo humanitário à Venezuela. A aeronave sairá da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com equipamentos para ampliar o Hospital de Campanha da Marinha, já em funcionamento em La Guaira. A estrutura passará a ter capacidade para internação de 20 pacientes, além de módulo infantil e área preparada para casos de pandemia. Ao todo, 45 militares da Marinha embarcam para atuar na unidade.

Antes de seguir para Caracas, o voo fará escala em Guarulhos, onde serão embarcadas cerca de 5,5 toneladas de medicamentos e testes rápidos doados pelo Ministério da Saúde, sem comprometer o estoque do SUS. Dois técnicos da Anatel também integram a operação, levando equipamentos usados para localizar sinais de celulares sob escombros.

Desde sexta-feira (26), o governo brasileiro mobiliza aeronaves da FAB para enviar equipes de resgate, bombeiros, médicos, purificadores de água, insumos e apoio técnico ao país vizinho.