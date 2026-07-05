O Guarda Civil Metropolitano (GCM) que reagiu e matou um dos criminosos durante uma tentativa de execução em uma adega/tabacaria, na madrugada deste domingo (5), estava no estabelecimento para visitar um amigo. A informação foi confirmada pelo delegado Jarley Inácio de Souza, do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), responsável pelo atendimento da ocorrência.

O caso aconteceu na avenida Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. O criminoso morto foi identificado como Gabriel Morinigo Coutinho, de 24 anos.

Segundo o delegado, o guarda estava de folga quando presenciou a ação criminosa e reagiu aos disparos efetuados pelos suspeitos.

"O guarda municipal que estava no local para ver um amigo reagiu àquela injusta agressão, efetuou disparos, conseguiu balear um indivíduo que veio ao local. O outro fugiu, foi pular o muro do condomínio, quebrou a perna, ficou no local e foi socorrido", afirmou Jarley Inácio de Souza.

Ainda conforme o delegado, Gabriel Morinigo e o comparsa chegaram ao estabelecimento com o objetivo de executar um homem que estava na tabacaria.

"Chegaram já atirando. As testemunhas não conseguiram identificar se eles falaram alguma coisa com a vítima, mas foram em direção a uma vítima específica e começaram os disparos", explicou.

Gabriel Morinigo foi atingido pelos disparos do GCM e morreu nas proximidades da tabacaria. O comparsa também foi baleado durante a fuga. Conforme o delegado, ele tentou pular o muro de um condomínio, quebrou a perna, permaneceu no local e foi socorrido.

Além do alvo da tentativa de execução, um funcionário da tabacaria foi atingido por bala perdida e também precisou ser encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dos três sobreviventes não foi divulgado.

Durante a perícia, a Polícia Científica apreendeu um revólver calibre .357 utilizado por um dos criminosos. A segunda arma, que teria sido usada pelo outro bandido, não foi localizada.

No local estiveram equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. Como a ocorrência envolveu um Guarda Civil Metropolitano, um supervisor da corporação foi acionado para acompanhar o procedimento e conduziu o agente à delegacia, onde ele foi ouvido.

A ocorrência também mobilizou policiais do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O caso segue sendo investigado.

Fotos da ocorrência | Crétitos: Vinícius Santos

Revólver do bandido e arma do GCM foram apreendidos Moto usada pelos criminosos Local onde um dos criminosos morreu Estabelecimento comercial - Foto: Vinícius Santos

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