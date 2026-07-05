Um bandido morreu durante uma tentativa de execução de um homem em uma "adega/tabacaria" localizada na avenida Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande, na madrugada deste domingo (5). Ele foi identificado como Gabriel Morinigo Coutinho, de 24 anos. Quem atirou contra ele foi um Guarda Civil Metropolitano (GCM) que estava na tabacaria.

Segundo informações policiais, Gabriel Morinigo chegou ao estabelecimento acompanhado de um comparsa, em uma motocicleta "Bob", para executar outro homem que estava na tabacaria. No local, os dois efetuaram diversos disparos, atingindo o alvo da execução e também um funcionário do estabelecimento, que foi vítima de bala perdida. Em seguida, eles deixaram o local.

No momento em que deixavam o estabelecimento, um Guarda Civil Metropolitano (GCM), que estava de folga, reagiu contra os bandidos e atingiu os dois. Gabriel Morinigo morreu nas proximidades da adega. Já o comparsa foi baleado e socorrido. A identidade dele ainda não foi divulgada.

Além do alvo dos criminosos, também foi socorrido o funcionário da tabacaria, atingido por bala perdida.

Assim, a ocorrência terminou com um bandido morto, outro bandido baleado, o alvo da tentativa de execução socorrido e o funcionário do estabelecimento também encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dos três sobreviventes não foi divulgado.

Um revólver calibre .357, utilizado por um dos bandidos, foi apreendido pela Polícia Científica. Já a segunda arma, que teria sido utilizada pelo outro criminoso, não foi localizada.

No local estiveram o delegado Jarley Inácio de Souza, do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), e peritos criminais.

Como a ocorrência envolveu um Guarda Civil Metropolitano (GCM), um supervisor da corporação também foi acionado para acompanhar o caso e conduziu o guarda à delegacia, onde ele foi ouvido no procedimento.

A ocorrência também mobilizou policiais do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O caso segue sendo investigado.

Fotos da ocorrência:

Revólver do bandido e arma do GCM foram apreendidos Vinícius Santos Moto usada pelos criminosos Vinícius Santos Local onde um dos criminosos morreu Vinícius Santos Vidraça da tabacaria estilhaçada Vinícius Santos

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