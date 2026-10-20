Idosa, de 80 anos, foi brutalmente agredida durante um assalto dentro da própria casa, no Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. O suspeito, identificado como José Vitor, foi preso nesta terça-feira (20), após uma ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal de Fronteira.

O crime ocorreu na segunda-feira (19), por volta das 12h40. Conforme as informações policiais, o homem teria invadido a residência, agredido a moradora e fugido levando o veículo dela.

A vítima sofreu várias fraturas, incluindo traumatismo craniano. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para um hospital de Dourados e corre risco de vida.

Segundo o site Ponta Porã News, após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ponta Porã, onde prestava depoimento.

A Polícia Civil também investiga se ele tem relação com outros roubos de carros e motocicletas registrados na região do Jardim Ivone e do Residencial Ponta Porã.