A cineasta Marineti Pinheiro está recebendo histórias, fotografias e vídeos sobre os antigos cinemas de rua de Mato Grosso do Sul. O material pode ser enviado pelo formulário da convocatória e será usado na produção de um novo livro dedicado à memória desses espaços.

Os relatos podem abordar experiências pessoais ou vividas por familiares, como uma sessão inesquecível, o primeiro encontro de um casal, amizades, curiosidades ou outras lembranças ligadas aos antigos “cinemões”. A proposta também incentiva o público a procurar registros guardados em caixas e álbuns de família.

“As salas de cinema de rua fazem parte da memória afetiva de milhares de sul-mato-grossenses. Mais do que locais de exibição de filmes, foram espaços de encontro, convivência, lazer e construção de lembranças que atravessam gerações”, afirma Marineti.

A iniciativa da Sonhares Filmes amplia uma pesquisa iniciada pela cineasta nos livros “Salas de Sonhos – Histórias dos Cinemas de Campo Grande”, de 2008, e “Salas de Sonhos II – Memórias dos Cinemas de Mato Grosso do Sul”, publicado em 2010. Para o segundo trabalho, ela percorreu mais de 30 cidades em busca de relatos sobre salas que desapareceram ou foram transformadas em igrejas, lojas e outros estabelecimentos.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram da Sonhares Filmes ou pelo telefone (67) 99272-2906. Marineti é cineasta, documentarista, jornalista, escritora e diretora de mais de 20 produções audiovisuais.