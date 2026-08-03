As frutas comercializadas na Ceasa/MS tiveram comportamentos opostos na última semana de comercialização. Enquanto o mamão Formosa, a maçã Fuji e a cenoura ficaram mais caros, produtos como melancia, alface crespa, jiló e quiabo registraram queda nos preços, refletindo as oscilações na oferta de hortifrutigranjeiros.

Entre as altas, o mamão Formosa liderou com valorização de 11,11%, passando de R$ 80 para R$ 90 a caixa de 18 quilos. A maçã Fuji teve aumento de 8,4%, chegando a R$ 120 a caixa de 18 quilos, enquanto a cenoura subiu 8,33%, com a caixa de 20 quilos passando de R$ 110 para R$ 120. Segundo a Ceasa/MS, a menor oferta nas regiões produtoras influenciou a elevação dos preços.

Na direção contrária, a alface crespa apresentou a maior redução da semana, com queda de 11,04%, passando de R$ 50 para R$ 45 a caixa de sete quilos. O jiló ficou 9,9% mais barato, seguido pelo quiabo, que recuou 9,14%. Já a melancia teve redução de 6,45%, sendo comercializada a R$ 3,10 o quilo.

De acordo com a Divisão de Mercado e Abastecimento (Dimer), as variações são resultado das mudanças na oferta dos produtos e das condições climáticas nas principais regiões produtoras. Enquanto a menor disponibilidade elevou o preço de algumas frutas, o aumento da produção favoreceu a queda em outros itens, ampliando as opções de economia para o consumidor.