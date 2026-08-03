Um homem de 41 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (3), em Nova Alvorada do Sul, suspeito da prática dos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de uma adolescente de 13 anos.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o pai da adolescente relatar que a filha informou ter sido atraída pelo suspeito até uma residência. Segundo a denúncia, o homem teria fornecido bebida alcoólica à vítima e, em seguida, cometido o abuso.

Diante das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito em sua residência. Ainda de acordo com a PM, ele apresentava sinais de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi conduzido para as providências legais.

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