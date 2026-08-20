Idoso, de 77 anos, foi preso na tarde de quarta-feira, dia 19, após um mandado de prisão ser cumprido pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados. Ele é investigado por estupro de vulnerável e exploração sexual contra uma adolescente, de 12 anos.

A investigação começou após o pai da vítima procurar a delegacia para denunciar a situação, onde testemunhas confirmaram que o suspeito usava doces, balas e até um aparelho celular para atrair a vítima e manter contato com ela de forma escondida.

Conforme a Polícia Civil, em depoimento prestado à equipe de psicologia, a adolescente revelou ter sido tocada nas partes íntimas dentro da casa do investigado. Ela relatou ainda que era forçada pelo homem a assistir mídias com conteúdos pornográficos na residência.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais recolheram celulares e computadores no endereço do autor. Os equipamentos eletrônicos foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica a fim de instruir o inquérito policial.

As apurações preliminares da polícia apontam que o idoso teria feito pelo menos outras duas vítimas na região. A equipe da DAM prossegue com as diligências para identificar novos casos e instaurar procedimentos relatoriais cabíveis.