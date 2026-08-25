Campo Grande completa 127 anos nesta quarta-feira (26), data considerada feriado municipal. Por conta do aniversário da Capital, serviços públicos, comércio e estabelecimentos terão alterações no funcionamento. Unidades de urgência e delegacias de plantão seguem abertas, enquanto unidades de saúde da família não funcionam.

Saúde

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) mantêm atendimento de urgência e emergência 24 horas. Já as USFs (Unidades de Saúde da Família) não abrem durante o feriado. A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz também não terá atendimento ao público na quarta-feira, retomando o funcionamento normal nos demais dias.

Comércio e supermercados

No comércio de rua, a abertura será facultativa, segundo a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). As empresas que decidirem funcionar deverão cumprir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), com expediente permitido das 9h às 18h.

Os supermercados também poderão abrir. Conforme a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), cada estabelecimento poderá decidir se funciona ou não, respeitando as regras trabalhistas previstas na convenção coletiva.

Shoppings

Os shoppings Campo Grande, Norte Sul e Bosque dos Ipês funcionam normalmente, das 10h às 22h. Já o Pátio – O Shopping do Centro terá horário diferenciado, das 9h às 16h.

Segurança

As Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) permanecem abertas 24 horas para atendimento e registro de ocorrências. As demais delegacias especializadas trabalham em regime de plantão.

Trânsito

O desfile cívico-militar provocará interdições em diferentes pontos da região central. Haverá bloqueios na Rua 13 de Maio, em trechos entre Dom Aquino e 15 de Novembro e entre Avenida Mato Grosso e Rua 26 de Agosto. O cruzamento das avenidas Afonso Pena e Calógeras também será interditado.

Na Rua 14 de Julho, haverá bloqueios nos cruzamentos com Antônio Maria Coelho, Marechal Rondon, Barão do Rio Branco, 26 de Agosto, 15 de Novembro, 7 de Setembro e Avenida Afonso Pena.