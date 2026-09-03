Um jovem de 22 anos foi alvo de tiros na noite de quarta-feira (2), no bairro Tia Chica I, em Aparecida do Taboado. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar, e a Polícia Militar foi acionada.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia foi chamada após o som dos disparos. Na sequência, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar solicitou apoio da guarnição da Polícia Militar, informando que havia chegado ao conhecimento daquela equipe que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo.

No local, a vítima relatou que estava em uma via pública, fazendo uso de um cigarro de maconha, quando um veículo VW Gol, de cor cinza, parou nas proximidades.

Um indivíduo branco e com bigode desceu do veículo e perguntou à vítima se sabia informar quem comercializava “um verde”, termo utilizado para se referir à maconha.

A vítima respondeu que não sabia. Em seguida, o indivíduo permaneceu no local e fez uso de maconha juntamente com o jovem. Depois, perguntou o nome da vítima e deixou o local, seguindo no sentido da Avenida da Saudade.

Pouco tempo depois, um indivíduo cuja identificação não foi possível surgiu correndo da Avenida da Saudade, portando uma arma de fogo em punho, e efetuou aproximadamente cinco disparos contra o jovem.

A vítima foi atingida por um disparo no membro superior esquerdo, na região do bíceps. Após os disparos, o autor tomou rumo ignorado.

No local, foram localizadas e recolhidas quatro cápsulas deflagradas de calibre .380. Uma testemunha relatou à guarnição que o possível autor dos disparos esteve no local momentos antes do ocorrido, perguntando especificamente pela vítima.

A vítima declarou não saber informar a motivação dos disparos e permaneceu hospitalizada sob observação.

Diante dos fatos, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência, posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O caso foi registrado como homicídio na forma tentada.

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