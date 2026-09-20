Um homem de 43 anos denunciou à Polícia Civil de Jaraguari que foi vítima de fraude eletrônica e perdeu R$ 1.405.

Segundo o boletim de ocorrência, no dia 18 de setembro, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp, originadas de um número com DDD 48. O perfil exibia a logomarca de uma empresa, e o contato se apresentava como representante da companhia.

Sob o pretexto de dar andamento a uma solicitação para a instalação de um ponto de coleta da empresa, o suspeito induziu a vítima a clicar em um link malicioso e alterar as configurações de acessibilidade do smartphone.

Logo após o procedimento, a vítima perdeu o acesso ao aparelho celular por aproximadamente 13 horas.

Durante esse período, o suspeito acessou as contas bancárias e realizou duas transferências fraudulentas via Pix, totalizando R$ 1.405.

A vítima declarou que deseja representar criminalmente e solicitou o registro dos fatos para que sejam tomadas as providências investigativas cabíveis.

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