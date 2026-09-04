Unidade móvel oferece exames de saúde da mulher pelo SUS em Dourados Estrutura ficará por 30 dias em frente ao HU-UFGD e realizará mamografias, tomografias, biópsias e ultrassonografias

Pacientes do SUS que aguardam exames especializados de saúde da mulher em Dourados e municípios da região terão uma nova opção de atendimento a partir desta sexta-feira (4). Uma unidade móvel ficará instalada durante 30 dias em frente à Unidade da Mulher e da Criança do Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD).

A estrutura oferecerá consultas e procedimentos para diagnóstico e acompanhamento da saúde feminina, como mamografias, biópsias, tomografias e diferentes tipos de ultrassonografia.

Os atendimentos serão exclusivos para pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, não é necessário procurar diretamente o HU-UFGD para tentar marcar os exames.

Mulheres que já aguardam algum desses procedimentos pelo SUS podem buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Dourados para receber orientações sobre o encaminhamento.

O acesso à unidade móvel seguirá a regulação da rede pública de saúde e os agendamentos realizados pela Secretaria de Saúde.