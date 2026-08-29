Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira, dia 28, no bairro Lagoa Park, em Campo Grande.

A vítima foi fuzilada com tiros à queima-roupa enquanto estava sentado em frente a uma residência na companhia de outra pessoa - esta que acabou ferida e ainda não há informações a respeito do estado de saúde.

O caso aconteceu na rua Lagoa Bonita. Informações apuradas pelo JD1 apontam que o atirador e demais pessoas que atuaram no crime fugiram usando um veículo Ford Ka, de cor branca.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, farão os trabalhos de praxe no local.

Ainda não há informações sobre a motivação e quem são os suspeitos.