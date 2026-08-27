Quem está em comprar um veículo pode encontrar 145 lotes em três novos leilões online do Detran-MS, que começam nesta quinta-feira (27). Entre os itens estão carros de diversos modelos, motocicletas e sucatas, com participação aberta a pessoas físicas e jurídicas conforme as regras de cada certame.

O leilão de veículos conservados para circulação concentra 103 lotes, sendo 88 motocicletas e 15 automóveis. Entre os modelos estão Hyundai Tucson, Volkswagen Jetta, Toyota Etios, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Fox, Fiat Uno, Volkswagen Gol e Renault Clio, além de motocicletas Honda CG, Honda CB 300R, Honda CG 160 e Yamaha Factor.

Também estão disponíveis 41 lotes de sucata aproveitável para desmanche, destinados a empresas credenciadas para desmontagem.

Outro certame reúne um lote de sucata inservível, com 67 veículos e aproximadamente 8,3 toneladas de material ferroso. Nesse caso, a participação é destinada a empresas credenciadas nos setores de siderurgia, fundição ou reciclagem.

Os valores dos lances iniciais variam de acordo com o veículo e suas condições e estão detalhados nos editais.

Os lances podem ser feitos pela internet no site Marca Leilões a partir das 10h desta quinta-feira (27). O encerramento está previsto para 10 de setembro, às 15h, no horário de Brasília.

Visitação

Quem quiser conferir os lotes presencialmente poderá fazer a visitação nos dias 8 e 9 de setembro, das 9h às 11h e das 13h às 17h, nos pátios da PMAX em Campo Grande e Dourados.