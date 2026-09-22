Polícia
"Sai daí": Motociclista executa homem na frente de morador no Los Angeles
Suspeito pediu que testemunha saísse da frente do alvo antes de realizar dois disparos
Pauliano Aparecido Rodrigues de Almeida, de 46 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo no final da noite desta segunda-feira, dia 21, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.
O suspeito de efetuar os disparos estava em uma motocicleta, que fugiu do local após o crime. Uma testemunha, que conhecia a vítima, presenciou toda a dinâmica dos fatos.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a testemunha relatou que Pauliano buscou sua ajuda porque acreditava que estavam tentando furtar o imóvel, mas quando ambos foram até a residência da vítima, não encontraram ninguém.
Nisso, a testemunha, notando que a vítima estava bastante alterada e portava duas facas, indicou que era melhor todos irem dormir. Porém, o homem voltou a pedir ajuda pela segunda vez, mas dessa vez, um motociclista chegou ao local.
Ainda segundo o registro policial, o suspeito chegou a dizer para a testemunha "sai daí" por três vezes, enquanto Pauliano avançou até o indivíduo, quando houve os disparos. A vítima foi atingida na cabeça pelos tiros e na sequência, o motociclista fugiu do local em destino ignorado.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegarem no local, contudo, a vítima não resistiu e faleceu ainda no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.
O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.