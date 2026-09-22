Pauliano Aparecido Rodrigues de Almeida, de 46 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo no final da noite desta segunda-feira, dia 21, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

O suspeito de efetuar os disparos estava em uma motocicleta, que fugiu do local após o crime. Uma testemunha, que conhecia a vítima, presenciou toda a dinâmica dos fatos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a testemunha relatou que Pauliano buscou sua ajuda porque acreditava que estavam tentando furtar o imóvel, mas quando ambos foram até a residência da vítima, não encontraram ninguém.

Nisso, a testemunha, notando que a vítima estava bastante alterada e portava duas facas, indicou que era melhor todos irem dormir. Porém, o homem voltou a pedir ajuda pela segunda vez, mas dessa vez, um motociclista chegou ao local.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito chegou a dizer para a testemunha "sai daí" por três vezes, enquanto Pauliano avançou até o indivíduo, quando houve os disparos. A vítima foi atingida na cabeça pelos tiros e na sequência, o motociclista fugiu do local em destino ignorado.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegarem no local, contudo, a vítima não resistiu e faleceu ainda no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.