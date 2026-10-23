Agenda Cultural
Fim de semana tem feiras, shows, exposições e festas na Capital
Programação reúne opções gratuitas e pagas, com gastronomia, música ao vivo, atrações culturais, brechós e eventos para curtir de sexta a domingo
SEXTA-FEIRA (23)
Horário: 20h
Local: Clube Estoril, Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20
Entrada: gratuita para sócios; a partir de R$ 17,50 para o público geral
Horário: das 7h30 às 13h30
Local: Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, na Esplanada Ferroviária
Entrada: gratuita
Horário: das 17h às 22h
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita
Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079
Entrada: gratuita
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 14h
Local: Casa do Artesão, Avenida Calógeras, 2.050
Entrada: gratuita
SÁBADO (24)
Desapega CG - O Armazém Cultural recebe mais uma edição do Desapega CG, com mais de 50 brechós e cerca de 18 mil itens à venda. O público poderá encontrar roupas de grife, peças infantis, acessórios e artigos de decoração.
Horário: das 8h às 16h
Local: Armazém Cultural, Avenida Calógeras, 3.065
Entrada: gratuita
Contação de histórias “Nem muito longe, nem muito perto daqui” - A autora Camila Costa, do Rio de Janeiro, participa de uma sessão de contação de histórias no Sesc Teatro Prosa. A atividade faz parte do projeto Arte da Palavra e da programação especial da Semana Nacional do Livro.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita
Verãozinn - O Montanha Bar promove uma festa com diferentes ritmos, incluindo samba e sertanejo. A programação musical reúne Samba 10, Kaio & Gabriel, Nivi, César Yule e o DJ Murphy Dee.
Horário: das 16h30 às 23h
Local: Montanha Bar, Rua Abdul Kadri, 52
Entrada: a partir de R$ 30 para o público feminino
Bosque Degust - A feira gastronômica do Shopping Bosque dos Ipês segue com opções de pratos doces e salgados, expositores de artesanato e música ao vivo. No sábado, a animação fica por conta da BurnOut Band.
Horário: das 17h às 22h
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita
Feira Mixturô - A Praça do Peixe recebe uma nova edição da Feira Mixturô, com expositores de gastronomia, artesanato e produtos ligados à economia criativa. O evento também terá apresentação musical de Otávio Gonzales.
Horário: das 17h às 22h
Local: Praça do Peixe, Avenida Bom Pastor
Entrada: gratuita
DOMINGO (25)
Disco na Rua - O projeto comandado pelo DJ Julio Prodigy convida o público a resgatar discos de vinil guardados em casa e contribuir para a criação de uma playlist coletiva. As músicas serão compartilhadas ao vivo, em uma experiência que reúne diferentes estilos e incentiva a troca de descobertas musicais.
Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079
Entrada: gratuita
Fandanguinho com Top Samba - O Lupland Biergarten recebe mais uma edição do Fandanguinho, com samba e clima descontraído para animar o domingo. Desta vez, o grupo Top Samba assume o comando da música.
Horário: 17h
Local: Lupland Biergarten, Rua Antônio Maria Coelho, 3.285
Entrada: a partir de R$ 20