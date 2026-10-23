O fim de semana em Campo Grande terá opções para diferentes gostos, com feiras gastronômicas, apresentações musicais, exposições, contação de histórias e festas. A agenda inclui desde eventos gratuitos, como a Feira Mixturô e o Bosque Degust, até shows de rock, festas temáticas e encontros dedicados ao samba e aos discos de vinil. Confira a programação, os horários e os locais para aproveitar a sexta-feira, o sábado e o domingo na Capital.

SEXTA-FEIRA (23)

Sexta Super - A Choperia do Clube Estoril recebe a Banda BM2, com repertório que mistura vanerão, forró e chamamé para animar a noite.

Horário: 20h
Local: Clube Estoril, Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20
Entrada: gratuita para sócios; a partir de R$ 17,50 para o público geral

Exposição “Caminhos do Gesto” - O artista visual Murilo Rodrigues apresenta obras que exploram a cultura brasileira, suas raízes e questões de identidade. A exposição segue aberta ao público até 31 de outubro.

Horário: das 7h30 às 13h30
Local: Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, na Esplanada Ferroviária
Entrada: gratuita

Bosque Degust - O estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês recebe mais uma edição da feira gastronômica, com opções de pratos doces e salgados, artesanato e música ao vivo. Fernando Morreu se apresenta na sexta-feira, enquanto a BurnOut Band sobe ao palco no sábado.

Horário: das 17h às 22h
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

Performance “Mulheres Quilombolas na Construção dos Saberes” - A educadora popular Tina Ribeiro, do Piauí, apresenta uma performance no Sesc Teatro Prosa, como parte do projeto Arte da Palavra. A programação integra as atividades da Semana Nacional do Livro, com propostas voltadas à poesia, à literatura e à valorização dos saberes quilombolas.

Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita

O Baile Todo - A Capivas Cervejaria promove uma noite dedicada ao funk dos anos 2000, com discotecagem dos DJs Ladyafroo e TGB. A festa reúne sucessos da época em uma programação para quem gosta de dançar.

Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079
Entrada: gratuita

Exposição “Identidade e Arte” - A Casa do Artesão reúne trabalhos de quatro artistas que destacam a cultura regional e a criatividade por meio do artesanato. A programação inclui ainda demonstrações dos processos de criação das peças.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 14h
Local: Casa do Artesão, Avenida Calógeras, 2.050
Entrada: gratuita

SÁBADO (24)

Desapega CG - O Armazém Cultural recebe mais uma edição do Desapega CG, com mais de 50 brechós e cerca de 18 mil itens à venda. O público poderá encontrar roupas de grife, peças infantis, acessórios e artigos de decoração.

Horário: das 8h às 16h
Local: Armazém Cultural, Avenida Calógeras, 3.065
Entrada: gratuita

Contação de histórias “Nem muito longe, nem muito perto daqui” - A autora Camila Costa, do Rio de Janeiro, participa de uma sessão de contação de histórias no Sesc Teatro Prosa. A atividade faz parte do projeto Arte da Palavra e da programação especial da Semana Nacional do Livro.

Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita

Verãozinn - O Montanha Bar promove uma festa com diferentes ritmos, incluindo samba e sertanejo. A programação musical reúne Samba 10, Kaio & Gabriel, Nivi, César Yule e o DJ Murphy Dee.

Horário: das 16h30 às 23h
Local: Montanha Bar, Rua Abdul Kadri, 52
Entrada: a partir de R$ 30 para o público feminino

Bosque Degust - A feira gastronômica do Shopping Bosque dos Ipês segue com opções de pratos doces e salgados, expositores de artesanato e música ao vivo. No sábado, a animação fica por conta da BurnOut Band.

Horário: das 17h às 22h
Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

Feira Mixturô - A Praça do Peixe recebe uma nova edição da Feira Mixturô, com expositores de gastronomia, artesanato e produtos ligados à economia criativa. O evento também terá apresentação musical de Otávio Gonzales.

Horário: das 17h às 22h
Local: Praça do Peixe, Avenida Bom Pastor
Entrada: gratuita

DOMINGO (25)

Disco na Rua - O projeto comandado pelo DJ Julio Prodigy convida o público a resgatar discos de vinil guardados em casa e contribuir para a criação de uma playlist coletiva. As músicas serão compartilhadas ao vivo, em uma experiência que reúne diferentes estilos e incentiva a troca de descobertas musicais.

Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria, Rua Pedro Celestino, 1.079
Entrada: gratuita

Fandanguinho com Top Samba - O Lupland Biergarten recebe mais uma edição do Fandanguinho, com samba e clima descontraído para animar o domingo. Desta vez, o grupo Top Samba assume o comando da música.

Horário: 17h
Local: Lupland Biergarten, Rua Antônio Maria Coelho, 3.285
Entrada: a partir de R$ 20

 