A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul terá 36 mil vagas de educação em tempo integral destinadas aos estudantes do ensino fundamental em 2027. O número representa um aumento de aproximadamente 10 mil vagas em relação às 26 mil disponibilizadas em 2026, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (9) pelo governador Eduardo Riedel, e pelo secretário estadual de Educação, Hélio Daher, durante o lançamento das matrículas para o próximo ano letivo.



Ao todo, 215 escolas estaduais terão oferta de ensino em tempo integral, modalidade que já está presente nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Para o ensino médio, a previsão é disponibilizar outras 21,8 mil vagas.



Segundo Daher, a ampliação do atendimento aos estudantes do ensino fundamental é uma das prioridades da Secretaria de Estado de Educação (SED). "No fundamental, a gente começa a propor para essa família, desde pequeno, que essa criança se acostume com o tempo integral, que ela passe a entender que a escola passa a compor uma parte maior da sua rotina", explicou o secretário.



A expansão também integra a estratégia de cooperação entre o Governo do Estado e as prefeituras. A intenção é ampliar o atendimento estadual nos anos iniciais do ensino fundamental, permitindo que os municípios utilizem parte de sua estrutura para reduzir o déficit de vagas na educação infantil.



Apesar do crescimento da modalidade, Riedel afirmou que o Governo ainda não estabeleceu uma meta percentual. "A meta para ser definida em relação ao avanço do número de escolas em tempo integral, ela vai ser feita ano após ano", declarou.



O governador explicou que a universalização da oferta não significa obrigar todos os estudantes a frequentarem a escola em período integral. A preocupação é especialmente com adolescentes que precisam trabalhar para complementar a renda familiar e que poderiam abandonar os estudos caso não tivessem acesso ao ensino regular.

"Mas obrigar hoje 100% da rede a ir para uma escola em tempo integral, a gente vai aumentar a evasão. É sempre um equilíbrio que a gente tem que buscar", afirmou Riedel.



Além da reorganização pedagógica, a ampliação exige investimentos em infraestrutura, alimentação escolar e contratação de profissionais.



Conforme o secretário, enquanto as escolas regulares oferecem normalmente uma refeição por dia, as unidades em tempo integral disponibilizam três refeições. Nos casos de estudantes da zona rural, que também recebem café da manhã, o atendimento pode chegar a quatro refeições diárias.



A mudança também provoca aumento das despesas com pessoal. Daher explicou que a ampliação da jornada de cinco para sete horas exige não apenas mais professores, mas também profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes durante os intervalos e outras atividades escolares.



"Então, o Estado obviamente amplia em muito o seu investimento", afirmou o secretário.

O período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino para 2027 inicia nesta segunda-feira (9) e vai até o dia 6 de janeiro para cadastrar estudantes que desejam ingressar na rede ou solicitar transferência entre unidades escolares.