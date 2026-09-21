Agronegócio
Expoequestre MS começa nesta quarta com cinco dias de atrações gratuitas
Evento no Parque Laucídio Coelho terá provas equestres, julgamentos, cursos e apresentação inédita de Freestyle de Rédeas
A 4ª Expoequestre MS começa nesta quarta-feira (23), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, com cinco dias de competições, apresentações e atividades voltadas à criação de cavalos. O evento segue até domingo (27), com entrada gratuita.
Realizada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), a programação reúne criadores, competidores, profissionais do setor e visitantes. Entre as atrações está o 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas, além da estreia de uma apresentação de Freestyle de Rédeas, na qual cavalo e cavaleiro executam movimentos acompanhados por música. “A cada edição conseguimos ampliar a participação das entidades, dos criadores e dos competidores e trazer novas modalidades para dentro do Parque”, afirmou o coordenador de Assuntos Equestres da Acrissul, Nilson Ricartes.
O público também poderá acompanhar provas de 3 Tambores, 6 Balizas, Laço Comprido e Ranch Sorting, além de atividades envolvendo a raça Crioula e julgamento de animais.
A Expoequestre ainda terá cursos do Senar, ação educativa da Iagro e outras atividades de capacitação para quem trabalha ou tem interesse no setor. A participação nas palestras e workshop também é gratuita, não precisa fazer inscrição basta participar.
Programação começa na quarta-feira
A abertura da programação será na quarta-feira, 23 de setembro, às 8h, no Auditório, com o curso do SENAR Boas Práticas na Equideocultura.
Na quinta-feira (24), a programação ganha novos espaços do Parque, com ação educativa da IAGRO, atividades da raça Crioula e a prova Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio.
A sexta-feira (25) será um dos dias de maior movimentação, com cursos, palestra, atividades da raça Crioula, Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio com Paletada, prova de Ranch Sorting e a programação de Rédeas, que inclui a prova do 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas e o Freestyle.
No sábado (26), estão previstas a Exposição Incentivo Potros do Cerrado, a prova de 6 Balizas e 3 Tambores, a classificatória da 2ª Festa Carapé de Laço Acrissul, a 4ª Copa São João de Ranch Sorting, o Workshop de Breakaway e o Café da Manhã Mulheres do Cavalo, realizado pela Federação MS Equestre.
O encerramento acontece no domingo (27), com as finais da 2ª Festa Carapé de Laço Comprido – Acrissul e a prova de 3 Tambores.
Confira a programação
23 de setembro – quarta-feira
8h | Auditório
Curso SENAR – Boas Práticas na Equideocultura
24 de setembro – quinta-feira
8h | Auditório
Palestra IAGRO – Ação Educativa
8h | Pista Laucídio Coelho
Raça Crioula – Curso de Preparo e Apresentação Morfológica
9h15 | Auditório
Boas Práticas na Equideocultura
14h | Pista de Laço
Doma de Ouro, Redomão e Ano de FREIO
25 de setembro – sexta-feira
7h30 | Pista de Laço
Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio com Paletada
8h | Auditório
Palestra IAGRO – Ação Educativa
8h | Auditório
Curso de Casqueamento – SENAR / ASMACO
13h | Pista de Laço
2ª Festa Carapé de Laço Acrissul – Vaca Gorda
13h30 | Auditório
Palestra – Desafios da Agropecuária para o Século XXI
14h | Pista Laucídio Coelho
Continuação do curso prático e apresentação morfológica da Raça Crioula
17h | Pista R. Sorting
Prova Three Man Two Gates
18h30 | Pista Tambor
Prova 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas
Prova de Freestyle Rédeas
26 de setembro – sábado
7h | Pista de Laço
2ª Festa Carapé de Laço Acrissul – Classificatória
8h | Auditório
Curso SENAR – Casqueamento / ASMACO
8h | Pista Laucídio Coelho
Julgamento – Exposição Incentivo Potros do Cerrado
9h | Pista R. Sorting
4ª Copa São João de Ranch Sorting
9h | Real H
Mulheres do Cavalo – Café da manhã – realização FMS Equestre
14h | Auditório
Workshop de Breakaway
14h30 | Pista Tambor
Prova 6 Balizas e 3 Tambores
27 de setembro – domingo
7h | Pista de Laço
2ª Festa Carapé de Laço Comprido – Acrissul – Finais
9h | Pista Tambor
Prova 3 Tambores