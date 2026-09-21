A 4ª Expoequestre MS começa nesta quarta-feira (23), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, com cinco dias de competições, apresentações e atividades voltadas à criação de cavalos. O evento segue até domingo (27), com entrada gratuita.

Realizada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), a programação reúne criadores, competidores, profissionais do setor e visitantes. Entre as atrações está o 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas, além da estreia de uma apresentação de Freestyle de Rédeas, na qual cavalo e cavaleiro executam movimentos acompanhados por música. “A cada edição conseguimos ampliar a participação das entidades, dos criadores e dos competidores e trazer novas modalidades para dentro do Parque”, afirmou o coordenador de Assuntos Equestres da Acrissul, Nilson Ricartes.

O público também poderá acompanhar provas de 3 Tambores, 6 Balizas, Laço Comprido e Ranch Sorting, além de atividades envolvendo a raça Crioula e julgamento de animais.

A Expoequestre ainda terá cursos do Senar, ação educativa da Iagro e outras atividades de capacitação para quem trabalha ou tem interesse no setor. A participação nas palestras e workshop também é gratuita, não precisa fazer inscrição basta participar.

Programação começa na quarta-feira

A abertura da programação será na quarta-feira, 23 de setembro, às 8h, no Auditório, com o curso do SENAR Boas Práticas na Equideocultura.

Na quinta-feira (24), a programação ganha novos espaços do Parque, com ação educativa da IAGRO, atividades da raça Crioula e a prova Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio.

A sexta-feira (25) será um dos dias de maior movimentação, com cursos, palestra, atividades da raça Crioula, Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio com Paletada, prova de Ranch Sorting e a programação de Rédeas, que inclui a prova do 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas e o Freestyle.

No sábado (26), estão previstas a Exposição Incentivo Potros do Cerrado, a prova de 6 Balizas e 3 Tambores, a classificatória da 2ª Festa Carapé de Laço Acrissul, a 4ª Copa São João de Ranch Sorting, o Workshop de Breakaway e o Café da Manhã Mulheres do Cavalo, realizado pela Federação MS Equestre.

O encerramento acontece no domingo (27), com as finais da 2ª Festa Carapé de Laço Comprido – Acrissul e a prova de 3 Tambores.

Confira a programação

23 de setembro – quarta-feira

8h | Auditório

Curso SENAR – Boas Práticas na Equideocultura

24 de setembro – quinta-feira

8h | Auditório

Palestra IAGRO – Ação Educativa

8h | Pista Laucídio Coelho

Raça Crioula – Curso de Preparo e Apresentação Morfológica

9h15 | Auditório

Boas Práticas na Equideocultura

14h | Pista de Laço

Doma de Ouro, Redomão e Ano de FREIO

25 de setembro – sexta-feira

7h30 | Pista de Laço

Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio com Paletada

8h | Auditório

Palestra IAGRO – Ação Educativa

8h | Auditório

Curso de Casqueamento – SENAR / ASMACO

13h | Pista de Laço

2ª Festa Carapé de Laço Acrissul – Vaca Gorda

13h30 | Auditório

Palestra – Desafios da Agropecuária para o Século XXI

14h | Pista Laucídio Coelho

Continuação do curso prático e apresentação morfológica da Raça Crioula

17h | Pista R. Sorting

Prova Three Man Two Gates

18h30 | Pista Tambor

Prova 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas

Prova de Freestyle Rédeas

26 de setembro – sábado

7h | Pista de Laço

2ª Festa Carapé de Laço Acrissul – Classificatória

8h | Auditório

Curso SENAR – Casqueamento / ASMACO

8h | Pista Laucídio Coelho

Julgamento – Exposição Incentivo Potros do Cerrado

9h | Pista R. Sorting

4ª Copa São João de Ranch Sorting

9h | Real H

Mulheres do Cavalo – Café da manhã – realização FMS Equestre

14h | Auditório

Workshop de Breakaway

14h30 | Pista Tambor

Prova 6 Balizas e 3 Tambores

27 de setembro – domingo

7h | Pista de Laço

2ª Festa Carapé de Laço Comprido – Acrissul – Finais

9h | Pista Tambor

Prova 3 Tambores