O sorteio da Quina de São João 2026 será realizado neste domingo (28), às 13h (horário de MS). O concurso especial 7051 tem prêmio estimado em R$ 260 milhões e será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook.

As apostas puderam ser feitas até as 22h deste sábado (27) nas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo site oficial. A aposta simples custou R$ 3 e permitiu escolher cinco números entre os 80 disponíveis.

Diferentemente dos concursos regulares, a Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que fizerem quatro acertos e, se necessário, entre as faixas seguintes.

Os bolões tiveram valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 4. Durante a realização do concurso especial, os sorteios da Quina convencional ficaram suspensos e serão retomados após a divulgação do resultado.