O pagamento do Bolsa Família de agosto começa nesta terça-feira (18) para beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1. Os depósitos seguem de forma escalonada até o dia 31, conforme o último número do NIS.

O benefício tem valor mínimo de R$ 600 por família, mas a parcela pode aumentar de acordo com a composição familiar. Há adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos e de R$ 50 para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Famílias com bebês de até seis meses também recebem R$ 50 adicionais durante seis meses.

O dinheiro é depositado diretamente na conta do beneficiário e pode ser movimentado pelo Caixa Tem. O cartão do programa também pode ser usado para compras e saques nos canais autorizados.

A data e o valor da parcela podem ser consultados pelos aplicativos oficiais. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121 ou pelo atendimento da Caixa, no 111.

Confira o calendário: