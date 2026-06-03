Quem pretende utilizar o transporte coletivo durante o feriado de Corpus Christi deve ficar atento às mudanças na operação dos ônibus em Campo Grande. Para atender a demanda de passageiros nos dias 4 e 5 de junho, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou um esquema especial com alterações nos horários das linhas e reforço no monitoramento dos terminais.

Na quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, todas as linhas do transporte coletivo vão operar com a mesma programação praticada aos sábados. Com isso, os usuários devem se planejar considerando os horários normalmente adotados nos fins de semana.

Já na sexta-feira (5), quando será ponto facultativo, o sistema funcionará em operação especial, com redução da frota devido à expectativa de menor circulação de passageiros. Apesar da diminuição, as linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424, que atendem regiões industriais da cidade, terão funcionamento mantido para garantir o deslocamento dos trabalhadores que estarão em atividade.

Para atender possíveis aumentos na demanda, quatro ônibus ficarão de prontidão nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone, das 5h às 19h. Dois desses veículos já integram a operação diária, enquanto outros dois serão disponibilizados exclusivamente para o período do feriado.

Segundo a Agetran, o monitoramento da movimentação de passageiros será realizado em tempo real em conjunto com o Consórcio Guaicurus. Caso haja necessidade, a oferta de veículos poderá ser ampliada para atender a população.