A previsão do tempo para terça-feira (21) indica a continuidade do clima quente e seco em todo o Mato Grosso do Sul. Um sistema de alta pressão atmosférica segue atuando como bloqueio, garantindo o predomínio de sol e impedindo a chegada de chuvas.

Os termômetros registram marcas elevadas em todas as regiões, com máximas que variam de 33°C a 38°C. A umidade relativa do ar atinge níveis críticos, entre 10% e 30%, condição que eleva drasticamente os riscos de focos de incêndios florestais no Estado.

A combinação de manhãs amenas e tardes quentes resultará em uma amplitude térmica superior a 20°C em algumas cidades. Além do calor sufocante, são esperados ventos fortes de até 70 km/h, com rajadas pontuais que podem superar os 80 km/h em vários trechos.

Na Capital, Campo Grande, as temperaturas oscilam entre a mínima de 22°C e a máxima de 32°C. No Pantanal e no Sudoeste, os termômetros chegam a 37°C, enquanto a região Sul e a Grande Dourados registram variações térmicas de 19°C até a máxima de 34°C.

Diante do cenário de seca extrema, autoridades recomendam reforço constante na hidratação e evitar o sol nos horários de pico. Os cuidados com a saúde física devem ser intensificados em relação a crianças, idosos e animais de estimação.