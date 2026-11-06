Clima
Sexta terá calor de 41°C, baixa umidade e risco de tempestades em MS
Frente fria perde força, mas instabilidades ainda podem provocar tempestades isoladas
Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (6) de calor intenso, com máximas próximas dos 41°C nas regiões Pantaneira e Sudoeste. Apesar da previsão de sol e variação de nebulosidade, o Estado ainda poderá registrar pancadas de chuva e tempestades isoladas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
A combinação entre temperaturas elevadas, umidade disponível e uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de instabilidades. Os índices de umidade relativa do ar devem ficar entre 20% e 40%, aumentando a sensação de tempo seco em algumas regiões.
A passagem de uma frente fria de menor intensidade entre quarta-feira (4) e quinta-feira (5) contribuiu para o aumento das instabilidades, especialmente no centro, sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. Na sexta, a tendência é de redução da probabilidade de chuva, mas ainda sem descartar ocorrências pontuais.
Os ventos predominam de norte e noroeste, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Em pontos isolados, as rajadas podem ultrapassar os 70 km/h, exigindo atenção diante das condições meteorológicas.
Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas entre 24°C e 35°C, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas.