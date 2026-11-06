A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo para a função de Assistente Educacional Inclusivo, com formação de cadastro de reserva (CR). A seleção é destinada a candidatos com formação específica em Curso de Magistério ou Normal Médio, curso técnico profissionalizante de nível médio, para atuação temporária no atendimento aos estudantes público-alvo da Educação Especial matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Conforme o edital publicado no Diogrande nº 8.523, as inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 9 e 16 de novembro de 2026. O prazo termina às 18h do último dia, considerando o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Os interessados deverão realizar a inscrição pelo endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Ainda conforme o edital, a seleção será realizada exclusivamente por meio de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O processo ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Inovação e da Secretaria Municipal de Educação.

A função prevê carga horária de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 2.500.

Entre as atribuições do Assistente Educacional Inclusivo estão atuar de forma articulada com os professores que atendem os estudantes da Educação Especial, tanto nas salas de aula comuns quanto nas salas de recursos multifuncionais, além de auxiliar na organização e utilização dos recursos necessários às atividades escolares.

O profissional também deverá prestar auxílio nas atividades de alimentação e higiene pessoal, respeitando as orientações da família, da equipe escolar e, quando houver, dos profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento do estudante. O edital veda a realização de procedimentos privativos de profissões legalmente regulamentadas.

Também fazem parte das atribuições auxiliar na locomoção e mobilidade dos estudantes nos diferentes espaços da instituição de ensino, acompanhar atividades escolares e pedagógicas e colaborar para a inclusão nas rotinas escolares, recreativas, culturais e sociais.

O assistente deverá ainda contribuir para o desenvolvimento da autonomia e independência funcional dos estudantes, zelar pela segurança e pelo bem-estar, comunicar à equipe escolar eventuais necessidades de adequação do atendimento e manter conduta ética, respeitando o sigilo das informações dos alunos e de suas famílias.

As atividades serão realizadas sob orientação e supervisão do professor regente, do professor do Atendimento Educacional Especializado e dos técnicos da DEE/SEMED. O profissional também deverá cumprir as orientações da equipe pedagógica e da gestão escolar, além de participar, quando convocado, de reuniões e atividades de formação relacionadas ao atendimento e à inclusão dos estudantes.

Para participar do processo seletivo, é obrigatório possuir formação específica em Curso de Magistério ou Normal Médio, de nível técnico profissionalizante. Conforme o edital, o requisito é exigido para a contratação destinada à substituição de vacâncias existentes na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, visando ao atendimento dos alunos com deficiência.

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