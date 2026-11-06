A Igreja de São Benedito, um dos principais símbolos da Comunidade Quilombola Tia Eva, será reinaugurada durante as celebrações do centenário de Eva Maria de Jesus, a matriarca que dá nome ao território tradicional em Campo Grande. O templo passou por obras de restauração após anos de deterioração e chegou a ser interditado em 2024 devido às condições estruturais.

A recuperação representa um marco para a preservação da memória, da religiosidade e da história da comunidade. Tombada nas esferas municipal e estadual desde a década de 1990, a igreja é reconhecida como patrimônio histórico e cultural da Capital e de Mato Grosso do Sul.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acompanhou o caso por meio de um inquérito civil instaurado para garantir a preservação do imóvel. Em 2024, também ajuizou uma ação civil pública cobrando medidas de restauração e proteção definitiva do patrimônio.

Segundo o órgão, a atuação contribuiu para viabilizar a recuperação da estrutura e a reinauguração do templo durante as comemorações. O processo judicial, entretanto, continua em tramitação, aguardando julgamento de outros pedidos, incluindo a responsabilização pelos danos causados ao patrimônio protegido.

A reabertura da Igreja de São Benedito representa uma conquista para a Comunidade Quilombola Tia Eva e reforça a importância da preservação de espaços que integram a identidade cultural e histórica de Campo Grande.