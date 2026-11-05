Um adolescente, com idade entre 14 e 15 anos, precisou ser socorrido até uma unidade de saúde do bairro Jardim Noroeste, na tarde desta quinta-feira (5), após sofrer um choque elétrico enquanto tentava pegar uma manga.

Segundo as informações disponíveis, durante a descarga elétrica, o adolescente sofreu uma lesão em um dos pés e foi levado à USF Jardim Noroeste para receber os primeiros atendimentos.

De lá, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que encaminhou o menino até o hospital para a realização de exames. Ele ficou hospitalizado na Santa Casa, com sinais vitais estáveis.

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