O bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, está de luto nesta quinta-feira (5) após a morte do pequeno Pedro, de 10 anos, que se engasgou durante o jantar na noite de quarta-feira (4).

Segundo as informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, prestou atendimento à criança e a encaminhou para uma unidade de saúde, mas o menino não resistiu.

A família suspeita que a morte tenha sido provocada por broncoaspiração, que consiste na entrada acidental de alimentos nas vias respiratórias.

Ainda não há informações sobre as despedidas fúnebres. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para a realização de exames e, após os procedimentos, deverá ser liberado à família.

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