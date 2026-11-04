Moradora de um condomínio no Jardim Seminário, em Campo Grande, foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumprido pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 4, em meio a operação 'Rota 67', que investiga um grupo suspeito de transportar entorpecentes de Mato Grosso do Sul para cidades goianas.

A investigada foi conduzida para a delegacia, ouvida e liberada na sequência. A investigação apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Essa ação em Campo Grande faz parte do apoio a Genarc (Grupo Especial de Repressão a Narcóticos), da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde, da Polícia Civil do Estado de Goiás.

Conforme informado pela especializada, o grupo atuaria no transporte interestadual de entorpecentes entre Mato Grosso do Sul e Goiás, com origem na região de fronteira e destino a cidades goianas.

Ainda segundo as informações divulgadas, a ação é um desdobramento da apreensão de 101,7 quilos de maconha em Rio Verde, em Goiás, em abril de 2025. Naquela ocasião, seis pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a investigação, o grupo utilizaria veículo adaptado e placas falsas, além de batedores encarregados de antecipar a presença de barreiras policiais durante o trajeto.