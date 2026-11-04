Polícia
Denar 'bate' em condomínio de Campo Grande durante operação contra tráfico
Investigação mira grupo suspeito de transportar entorpecentes de Mato Grosso do Sul para cidades goianas
Moradora de um condomínio no Jardim Seminário, em Campo Grande, foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumprido pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 4, em meio a operação 'Rota 67', que investiga um grupo suspeito de transportar entorpecentes de Mato Grosso do Sul para cidades goianas.
A investigada foi conduzida para a delegacia, ouvida e liberada na sequência. A investigação apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Essa ação em Campo Grande faz parte do apoio a Genarc (Grupo Especial de Repressão a Narcóticos), da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde, da Polícia Civil do Estado de Goiás.
Conforme informado pela especializada, o grupo atuaria no transporte interestadual de entorpecentes entre Mato Grosso do Sul e Goiás, com origem na região de fronteira e destino a cidades goianas.
Ainda segundo as informações divulgadas, a ação é um desdobramento da apreensão de 101,7 quilos de maconha em Rio Verde, em Goiás, em abril de 2025. Naquela ocasião, seis pessoas foram presas em flagrante.
De acordo com a investigação, o grupo utilizaria veículo adaptado e placas falsas, além de batedores encarregados de antecipar a presença de barreiras policiais durante o trajeto.