Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma caminhonete Chevrolet S10, de cor branca, com dois ocupantes, cai no Rio Ivinhema, na noite deste domingo (01/11), na região da ponte de Angélica. As imagens, divulgadas pelo site Ivinoticias, mostram a correnteza levando o veículo e o momento de pânico e desespero de pessoas que presenciaram a situação.

Conforme as primeiras informações, havia pelo menos duas pessoas na caminhonete, sendo um homem e uma mulher. O veículo passa pela rampa de acesso e entra na água. Em seguida, aparentemente, começa a ficar submerso, enquanto a correnteza o arrasta.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados e se deslocaram até o local para iniciar as buscas pelas possíveis vítimas. Testemunhas que presenciaram a cena aparecem em desespero, tentando tomar alguma atitude para salvar os ocupantes.

Vídeo:

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